Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1709 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1709
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1709 года "Второй тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1399 проданному на аукционе London Coins LTD за 8000 GBP. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- DNW (2)
- Goldberg (2)
- Heritage (4)
- Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)
- Künker (1)
- London Coins (4)
- New York Sale (1)
- SINCONA (3)
- Spink (6)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
8250 $
Цена в валюте аукциона 8250 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск