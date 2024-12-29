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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1709 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 гинея 1709 года "Второй тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1709 года "Второй тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1709
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1709 года "Второй тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1399 проданному на аукционе London Coins LTD за 8000 GBP. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
1401 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
8250 $
Цена в валюте аукциона 8250 USD
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе SINCONA - October 23, 2024
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - November 30, 2017
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - November 30, 2017
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - March 25, 2015
Продавец Spink
Дата 25 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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