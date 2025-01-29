Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1709 года (Великобритания, Анна)
Фотография: AA Muntenveiling
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 3 пенса
- Год 1709
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1709 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 63200 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94 USD. Торги состоялись 15 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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