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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1709 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 3 пенса 1709 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 3 пенса 1709 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: AA Muntenveiling

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1709
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1709 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 63200 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94 USD. Торги состоялись 15 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1709 на аукционе AA Muntenveiling - June 18, 2022
Продавец AA Muntenveiling
Дата 18 июня 2022
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Великобритания 3 пенса 1709 на аукционе Heritage - October 15, 2015
Великобритания 3 пенса 1709 на аукционе Heritage - October 15, 2015
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Великобритания 3 пенса 1709 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 3 пенса 1709 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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