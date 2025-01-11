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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1709 года "После объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1709 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 гинеи 1709 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1709
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1709 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1220 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1709 "После объединения" на аукционе SINCONA - October 23, 2024
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2024
Сохранность XF
Цена
1733 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1709 "После объединения" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
3206 $
Цена в валюте аукциона 3200 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1709 "После объединения" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1709 "После объединения" на аукционе Spink - June 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1709 "После объединения" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1709 "После объединения" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность XF
Цена
******
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