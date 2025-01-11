Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1709 года "После объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1709
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1709 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1220 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
3206 $
Цена в валюте аукциона 3200 CHF
Где продать?
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