Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1709 года "Второй тип портрета". Слон и замок (Великобритания, Анна)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1709
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1709 года "Второй тип портрета". Слон и замок. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Coin Cabinet (2)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- London Coins (2)
- SINCONA (2)
- Spink (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
6603 $
Цена в валюте аукциона 5200 GBP
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3117 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск