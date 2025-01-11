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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1709 года "Второй тип портрета". Слон и замок (Великобритания, Анна)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1709 года "Второй тип портрета" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1709 года "Второй тип портрета" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1709
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1709 года "Второй тип портрета". Слон и замок. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
6603 $
Цена в валюте аукциона 5200 GBP
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3117 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - May 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 мая 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - July 26, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Великобритания 1 гинея 1709 "Второй тип портрета" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2004
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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