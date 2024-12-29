Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1709 года (Великобритания, Анна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1709
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1709 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 4420 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 200 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.
Сохранность
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Где продать?
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