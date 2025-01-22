Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1709 года E (Великобритания, Анна)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1709
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1709 года со знаком E. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Spink UK за 2400 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VG
Цена
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Где продать?
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