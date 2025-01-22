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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1709 года E (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1709 года E - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1709 года E - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1709
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1709 года со знаком E. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Spink UK за 2400 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Davissons Ltd. - November 9, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 9 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Baldwin's of St. James's - November 21, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе CNG - September 26, 2018
Продавец CNG
Дата 26 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1709 E на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1709 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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