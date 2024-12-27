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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1710 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - Пенни 1710 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - Пенни 1710 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал Пенни
  • Год 1710
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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