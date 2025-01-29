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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1706 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 2 пенса 1706 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 2 пенса 1706 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1706
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1706 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 65 USD. Торги состоялись 24 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CNG (2)
  • Coinhouse (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 2 пенса 1706 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 2 пенса 1706 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 2 пенса 1706 на аукционе Coinhouse - March 28, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность F
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 2 пенса 1706 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1706 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пенса 1706 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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