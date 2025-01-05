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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1713 года (Великобритания, Анна)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1713
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1713 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Spink UK за 200 GBP. Торги состоялись 1 октября 2009.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1713 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 2 пенса 1713 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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