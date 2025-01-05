Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1713 года. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1713
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1713 года. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Spink UK за 1300 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (3)
- Busso Peus (1)
- CNG (2)
- DNW (17)
- Grün (1)
- Heritage (6)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Leu (1)
- London Coins (14)
- Morton & Eden (2)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Roxbury’s (2)
- Spink (13)
- Stanley Gibbons Baldwin's (4)
- Tennants Auctioneers (1)
- Teutoburger (1)
- TimeLine Auctions (1)
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск