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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1713 года. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1713 года Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1713 года Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1713
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1713 года. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Spink UK за 1300 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
1904 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Heritage - May 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Roxbury’s - March 3, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 3 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе CNG - November 30, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе CNG - November 30, 2022
Продавец CNG
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Heritage - August 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность F
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1713 на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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