1/2 кроны (Полукрона) 1713 года. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1713 года. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Spink UK за 1300 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность UNC (1) AU (1) XF (17) VF (42) F (12) Сохранность (слабы) AU55 (1) XF40 (5) Сервис NGC (6)

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