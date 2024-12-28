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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1707 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 3 пенса 1707 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 3 пенса 1707 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Roxbury’s Auction House

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1707 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2143 проданному на аукционе Roxbury’s Auction House за 475 AUD. Торги состоялись 19 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 3 пенса 1707 на аукционе Roxbury’s - October 21, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 475 AUD
Великобритания 3 пенса 1707 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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