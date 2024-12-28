Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1707 года (Великобритания, Анна)
Фотография: Roxbury’s Auction House
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 3 пенса
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1707 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2143 проданному на аукционе Roxbury’s Auction House за 475 AUD. Торги состоялись 19 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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