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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1710 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 2 пенса 1710 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 2 пенса 1710 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1710
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1710 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 4364 проданному на аукционе Auction World за 12000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
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  • CNG (1)
Великобритания 2 пенса 1710 на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 12000 JPY
Великобритания 2 пенса 1710 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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