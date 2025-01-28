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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1710 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1710 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1710 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1710
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1710 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 8647 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 27 октября 2023.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1710 на аукционе NOONANS - September 27, 2022
Продавец NOONANS
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1710 на аукционе St James’s - June 25, 2021
Продавец St James’s
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1710 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1710 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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