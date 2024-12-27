Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1710 года "Третий тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1710
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1710 года "Третий тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 31185 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (1)
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность F
Цена
1723 $
Цена в валюте аукциона 1350 GBP
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS64+ NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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