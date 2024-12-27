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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1710 года "Третий тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 гинея 1710 года "Третий тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1710 года "Третий тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1710
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1710 года "Третий тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 31185 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность F
Цена
1723 $
Цена в валюте аукциона 1350 GBP
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе St James’s - June 28, 2023
Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS64+ NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе V. GADOURY - November 16, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1710 "Третий тип портрета" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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