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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1710 года. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1710 года Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1710 года Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1710
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1710 года. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 34732 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (4)
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность F
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Heritage - September 28, 2007
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF40 ICG
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Великобритания 6 пенсов 1710 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1710 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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