6 пенсов 1710 года. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1710 года. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 34732 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

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