Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1707 года E "Тип 1707-1711". После объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 6 пенсов
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1707 года со знаком E. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 750 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
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Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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