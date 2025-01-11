6 пенсов 1707 года E "Тип 1707-1711". После объединения (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1707 года со знаком E. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 750 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

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