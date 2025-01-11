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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1707 года E "Тип 1707-1711". После объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения

Аверс монеты - 6 пенсов 1707 года E "Тип 1707-1711" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1707 года E "Тип 1707-1711" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1707 года со знаком E. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 750 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Stack's - August 12, 2024
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Stack's - August 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе CNG - May 5, 2021
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе CNG - May 5, 2021
Продавец CNG
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Heritage - June 14, 2018
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Heritage - June 14, 2018
Продавец Heritage
Дата 14 июня 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе TimeLine Auctions - December 10, 2016
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 декабря 2016
Сохранность VF
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Stack's - November 11, 2015
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов 1707 E на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность PF63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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