Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1707 года "Тип 1703-1707". Розы и перья в углах. До объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах. До объединения
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1707 года. Розы и перья в углах. До объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 2200 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 600 AUD
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 8 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 8 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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