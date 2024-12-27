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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1707 года "Тип 1703-1707". Розы и перья в углах. До объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах. До объединения

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1707 года "Тип 1703-1707" Розы и перья в углах До объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1707 года "Тип 1703-1707" Розы и перья в углах До объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1707 года. Розы и перья в углах. До объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 2200 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе NOONANS - December 10, 2024
Продавец NOONANS
Дата 10 декабря 2024
Сохранность F
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 29, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 600 AUD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Tennants Auctioneers - November 20, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Tennants Auctioneers - May 8, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 8 мая 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Bruun Rasmussen - October 1, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Davissons Ltd. - December 8, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 8 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе CNG - July 7, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе CNG - July 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1707 на аукционе DNW - February 9, 2021
Продавец DNW
Дата 9 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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