1/2 кроны (Полукрона) 1707 года "Тип 1703-1707". Розы и перья в углах. До объединения (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1707 года. Розы и перья в углах. До объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 2200 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (14) VF (55) F (24) VG (1) Сохранность (слабы) AU55 (3) XF45 (1) VF35 (2) F15 (1) DETAILS (2) Сервис PCGS (2) NGC (7)

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