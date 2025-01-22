6 пенсов 1707 года "Тип 1707-1711". После объединения. Перья в углах (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1707 года. После объединения. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 21054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

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