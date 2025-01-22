flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1707 года "Тип 1707-1711". После объединения. Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения. Перья в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1707 года "Тип 1707-1711" После объединения Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1707 года "Тип 1707-1711" После объединения Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1707 года. После объединения. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 21054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CNG (1)
  • DNW (4)
  • Frankfurter (1)
  • Heritage (2)
  • Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (7)
  • Morton & Eden (1)
  • Schulman (1)
  • Spink (7)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Анны Монеты Великобритании 1707 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть