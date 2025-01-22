Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1707 года "Тип 1707-1711". После объединения. Перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения. Перья в углах
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 6 пенсов
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1707 года. После объединения. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 21054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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