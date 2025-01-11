Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1707 года "Тип 1703-1707". До объединения. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: До объединения. Розы и перья в углах
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 6 пенсов
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1707 года. До объединения. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1000 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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