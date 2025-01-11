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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1707 года "Тип 1703-1707". До объединения. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: До объединения. Розы и перья в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1707 года "Тип 1703-1707" До объединения Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1707 года "Тип 1703-1707" До объединения Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1707 года. До объединения. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1000 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 475 USD
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - June 25, 2019
Продавец Spink
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Stack's - May 14, 2018
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Davissons Ltd. - April 29, 2015
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Heritage - July 17, 2014
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Heritage - July 17, 2014
Продавец Heritage
Дата 17 июля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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