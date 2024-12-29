Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1707 года "Первый тип портрета". До объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: До объединения
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета". До объединения. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5116 $
Цена в валюте аукциона 4750 CHF
Где продать?
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