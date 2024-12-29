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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1707 года "Первый тип портрета". До объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: До объединения

Аверс монеты - 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета" До объединения - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета" До объединения - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета". До объединения. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5116 $
Цена в валюте аукциона 4750 CHF
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
1825 $
Цена в валюте аукциона 195000 JPY
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - September 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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