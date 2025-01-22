Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1707 года "Первый тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета". После объединения. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 24134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Все фирмы
- Heritage (4)
- London Coins (1)
- SINCONA (1)
- Spink (2)
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
6326 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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