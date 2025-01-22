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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1707 года "Первый тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения

Аверс монеты - 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета" После объединения - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета" После объединения - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета". После объединения. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 24134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - April 4, 2024
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
6326 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 1, 2014
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - June 1, 2007
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - November 25, 2004
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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