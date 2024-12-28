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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1707 года "Второй тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения

Аверс монеты - 1 гинея 1707 года "Второй тип портрета" После объединения - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1707 года "Второй тип портрета" После объединения - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1707 года "Второй тип портрета". После объединения. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 32737 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Великобритания 1 гинея 1707 "Второй тип портрета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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