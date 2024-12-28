Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1707 года "Второй тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1707 года "Второй тип портрета". После объединения. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 32737 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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