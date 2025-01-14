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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1707 года "Первый тип портрета". После объединения. Слон и замок (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения. Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета" После объединения Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета" После объединения Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1707 года "Первый тип портрета". После объединения. Слон и замок. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1710 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
14470 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Великобритания 1 гинея 1707 "Первый тип портрета" на аукционе Postiljonen AB - September 26, 2019
Продавец Postiljonen AB
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VG
Цена
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