Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1702 года "До объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1702
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1702 года "До объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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