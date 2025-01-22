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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1698 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1698 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1698 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1698 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 31363 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1698 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1698 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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