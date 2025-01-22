Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1698 года (Великобритания, Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1698 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 31363 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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