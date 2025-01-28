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Великобритания
1698
Великобритания
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Вильгельм III и Мария II
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Анна
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Георг I
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Вильгельм IV
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Великобритания
1698
Монеты Великобритании 1698 года
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Золотые монеты
1 гинея 1698 Второй тип
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
80
1 гинея 1698 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
4800 $
Продажи
0
11
1/2 гинеи 1698
Средняя цена
1700 $
Продажи
1
44
1/2 гинеи 1698
Слон и замок
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
1
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1698 Новые большие щиты
Средняя цена
670 $
Продажи
3
382
1 шиллинг 1698 Третий тип
Средняя цена
140 $
Продажи
0
10
1 шиллинг 1698 Третий тип
Перья в углах
Средняя цена
950 $
Продажи
0
5
1 шиллинг 1698 Четвертый тип
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
24
6 пенсов 1698 Третий тип
Средняя цена
350 $
Продажи
0
19
6 пенсов 1698 Третий тип
Перья в углах
Средняя цена
390 $
Продажи
0
26
4 пенса (1 Грот) 1698
Средняя цена
330 $
Продажи
0
1
3 пенса 1698
Средняя цена
65 $
Продажи
0
2
2 пенса 1698
Средняя цена
190 $
Продажи
0
4
Пенни 1698
Средняя цена
170 $
Продажи
0
7
Медные монеты
1/2 пенни 1698
Дата под чертой
Средняя цена
740 $
Продажи
0
4
1/2 пенни 1698
Дата в легенде
Средняя цена
75 $
Продажи
0
10
Фартинг 1698
Дата под чертой
Средняя цена
—
Продажи
0
3
Фартинг 1698
Дата в легенде
Средняя цена
520 $
Продажи
0
13
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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