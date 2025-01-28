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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1698 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1698 Второй тип
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1 гинея 1698 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1698
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 44
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1698 Слон и замок
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1698 Новые большие щиты
Средняя цена 670 $
Продажи
3 382
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1698 Третий тип
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1698 Третий тип Перья в углах
Средняя цена 950 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1698 Четвертый тип
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
6 пенсов 1698 Третий тип
Средняя цена 350 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
6 пенсов 1698 Третий тип Перья в углах
Средняя цена 390 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1698
Средняя цена 330 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1698
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1698
Средняя цена 190 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1698
Средняя цена 170 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1698 Дата под чертой
Средняя цена 740 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1698 Дата в легенде
Средняя цена 75 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Фартинг 1698 Дата под чертой
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Фартинг 1698 Дата в легенде
Средняя цена 520 $
Продажи
0 13
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