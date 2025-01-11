Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1698 года. Дата под чертой (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Дата под чертой
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал Фартинг
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1698 года. Дата под чертой. Это медная монета периода Вильгельма III
Сохранность
- Все фирмы
- Rauch (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
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