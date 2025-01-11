flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1698 года. Дата под чертой (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Дата под чертой

Аверс монеты - Фартинг 1698 года Дата под чертой - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - Фартинг 1698 года Дата под чертой - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал Фартинг
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1698 года. Дата под чертой. Это медная монета периода Вильгельма III

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rauch (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1698 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1698 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1698 года Все британские монеты британские медные монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть