Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1698 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал Пенни
- Год 1698
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1698 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2939 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 423 USD. Торги состоялись 12 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (2)
- Heritage Eur (1)
- Spink (4)
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Пенни 1698 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск