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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1698 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - Пенни 1698 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - Пенни 1698 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал Пенни
  • Год 1698
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1698 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2939 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 423 USD. Торги состоялись 12 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1698 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания Пенни 1698 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания Пенни 1698 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1698 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1698 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания Пенни 1698 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1698 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Великобритания Пенни 1698 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1698 на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1698 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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