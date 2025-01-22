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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты Пенни Вильгельма III - Великобритания

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Пенни 1698-1701

Год Знак Описание Продажи Продажи
1698 0 71699 0 01700 0 41701 0 7
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