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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1700 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - Пенни 1700 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - Пенни 1700 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал Пенни
  • Год 1700
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1700 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2236 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 110 GBP. Торги состоялись 8 мая 2013.

Сохранность
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  • CNG (1)
  • Katz (1)
  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Пенни 1700 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания Пенни 1700 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания Пенни 1700 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни 1700 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Пенни 1700 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1700 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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