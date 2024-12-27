Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1700 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал Пенни
- Год 1700
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1700 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2236 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 110 GBP. Торги состоялись 8 мая 2013.
Сохранность
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Где продать?
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