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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1700 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1700 Первый тип
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 гинея 1700 Второй тип
Средняя цена 4800 $
Продажи
1 71
Аверс
Реверс
1 гинея 1700 Второй тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1700
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1700
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 227
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1700 Новые большие щиты
Средняя цена 640 $
Продажи
0 182
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1700 Пятый тип
Средняя цена 390 $
Продажи
1 284
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1700 Пятый тип Перья только под портретом
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 пенсов 1700 Третий тип
Средняя цена 350 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
6 пенсов 1700 Третий тип Перья только под портретом
Средняя цена 8600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1700
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1700
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1700
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1700
Средняя цена 85 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1700
Средняя цена 55 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Фартинг 1700
Средняя цена 180 $
Продажи
0 9
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