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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1700 года "Третий тип". Перья только под портретом (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Перья только под портретом

Аверс монеты - 6 пенсов 1700 года "Третий тип" Перья только под портретом - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1700 года "Третий тип" Перья только под портретом - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1700
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1700 года "Третий тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Spink UK за 23000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1700 "Третий тип" на аукционе St James’s - June 25, 2021
Продавец St James’s
Дата 25 июня 2021
Сохранность FR
Цена
Великобритания 6 пенсов 1700 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 27, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 апреля 2021
Сохранность FR
Цена
Великобритания 6 пенсов 1700 "Третий тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
23000 $
Цена в валюте аукциона 23000 USD
Великобритания 6 пенсов 1700 "Третий тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 6 пенсов 1700 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность FR
Цена
Великобритания 6 пенсов 1700 "Третий тип" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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