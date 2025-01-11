6 пенсов 1700 года "Третий тип". Перья только под портретом (Великобритания, Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1700 года "Третий тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Spink UK за 23000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

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