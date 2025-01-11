Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1700 года "Третий тип". Перья только под портретом (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Перья только под портретом
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1700
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1700 года "Третий тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Spink UK за 23000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- St James’s (1)
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
23000 $
Цена в валюте аукциона 23000 USD
Где продать?
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