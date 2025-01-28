Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1700 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Слон и замок
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 гинея
- Год 1700
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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