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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1700 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Слон и замок

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1700
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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Где продать?

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