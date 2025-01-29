flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1700 года (Великобритания, Вильгельм III)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1700
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1700 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 21 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
Великобритания 3 пенса 1700 на аукционе Heritage - November 7, 2013
Великобритания 3 пенса 1700 на аукционе Heritage - November 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 ноября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1700 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1700 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть