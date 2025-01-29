Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1700 года (Великобритания, Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 3 пенса
- Год 1700
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1700 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 21 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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