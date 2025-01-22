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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1700 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 5 гиней 1700 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 5 гиней 1700 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1700
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1700 года "Первый тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 34211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 211500 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
125193 $
Цена в валюте аукциона 110000 CHF
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2024
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе St James’s - January 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Stack's - January 12, 2019
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Великобритания 5 гиней 1700 "Первый тип" на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

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