Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1700 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 5 гиней
- Год 1700
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1700 года "Первый тип". Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 34211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 211500 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
125193 $
Цена в валюте аукциона 110000 CHF
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 26 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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