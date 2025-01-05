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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1700 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пенса 1700 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 2 пенса 1700 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1700
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1700 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III

Сохранность
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  • Stephen Album (1)
Великобритания 2 пенса 1700 на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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