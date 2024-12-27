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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1700 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1700 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1700 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1700
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1700 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 64109 проданному на аукционе Heritage Auctions за 76 USD. Торги состоялись 30 мая 2013.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1700 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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