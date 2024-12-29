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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1700 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1700 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1700 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1700
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1700 года. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Spink UK за 3600 GBP. Торги состоялись 6 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1224 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
5261 $
Цена в валюте аукциона 5250 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе Spink - October 6, 2011
Продавец Spink
Дата 6 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1700 на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1700 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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