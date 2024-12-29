Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1700 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1700
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1700 года. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Spink UK за 3600 GBP. Торги состоялись 6 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1224 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
5261 $
Цена в валюте аукциона 5250 CHF
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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