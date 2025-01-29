Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1700 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1700
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1700 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 30969 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность F
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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