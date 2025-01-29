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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1700 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1700 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 пенни 1700 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1700
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1700 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 30969 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность F
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность G
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1700 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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