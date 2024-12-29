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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Медные монеты 1/2 пенни Вильгельма III - Великобритания

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1/2 пенни 1695-1701

Год Знак Описание Продажи Продажи
1695 0 151696 0 151697 1 451698 Дата под чертой 0 41698 Дата в легенде 0 101699 Дата в легенде 0 341699 Дата под чертой 0 311700 0 451701 0 14
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