flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1695 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1695 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 пенни 1695 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1695
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1695 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 25084 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Davissons Ltd. (3)
  • DNW (1)
  • Heritage (3)
  • NOONANS (1)
  • Spink (2)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (4)
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Davissons Ltd. - January 6, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Heritage - January 17, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Spink - December 2, 2015
Продавец Spink
Дата 2 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Stack's - November 5, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2010
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1695 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1695 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1695 года Все британские монеты британские медные монеты британские монеты номиналом 1/2 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть