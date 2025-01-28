Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1695 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1695
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1695 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 25084 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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