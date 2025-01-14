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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1695 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1695 Первый тип
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
1 гинея 1695 Первый тип Слон и замок
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1695
Средняя цена 940 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1695 Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1695
Средняя цена 1200 $
Продажи
3 410
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1695 Первый тип
Средняя цена 390 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
6 пенсов 1695 Первый тип Ранняя арфа
Средняя цена 260 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1695
Средняя цена 530 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Фартинг 1695
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 20
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