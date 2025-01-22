Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1695 года "Первый тип". Ранняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Ранняя арфа
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1695
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1695 года "Первый тип". Ранняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- TimeLine Auctions (3)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность VG10 PCGS
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 27 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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