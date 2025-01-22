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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1695 года "Первый тип". Ранняя арфа (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Ранняя арфа

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Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1695
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1695 года "Первый тип". Ранняя арфа. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
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Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - June 10, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 20, 2019
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность VG10 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - May 27, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 27 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Heritage - December 21, 2017
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Heritage - December 21, 2017
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - November 25, 2017
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - June 29, 2006
Продавец Spink
Дата 29 июня 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1695 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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