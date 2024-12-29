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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1695 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1695 года "Первый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 гинея 1695 года "Первый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1695
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1695 года "Первый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Spink UK за 4200 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1695 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
1083 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 1 гинея 1695 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
5760 $
Цена в валюте аукциона 5760 USD
Великобритания 1 гинея 1695 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1695 "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1695 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1695 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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