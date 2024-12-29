Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1695 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 гинея
- Год 1695
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1695 года "Первый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Spink UK за 4200 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
5760 $
Цена в валюте аукциона 5760 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
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