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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1695 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - Фартинг 1695 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - Фартинг 1695 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал Фартинг
  • Год 1695
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1695 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 24086 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2300 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
  • St James’s (1)
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2084 $
Цена в валюте аукциона 1650 GBP
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 300 AUD
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1695 на аукционе Spink - December 2, 2015
Продавец Spink
Дата 2 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1695 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS62 BN ANACS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания Фартинг 1695 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1695 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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