Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1695 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал Фартинг
- Год 1695
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1695 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 24086 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2300 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2084 $
Цена в валюте аукциона 1650 GBP
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 300 AUD
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS62 BN ANACS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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