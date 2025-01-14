Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1695 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1695
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1695 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе Spink UK за 900 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
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- TimeLine Auctions (1)
Продавец TimeLine Auctions
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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