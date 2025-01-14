flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1695 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1695 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1 шиллинг 1695 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1695
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1695 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе Spink UK за 900 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • CNG (2)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (4)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (3)
  • NOONANS (1)
  • Spink (4)
  • Stack's (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
559 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - June 7, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе DNW - February 21, 2018
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе CNG - October 19, 2011
Продавец CNG
Дата 19 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Stack's - December 18, 2008
Великобритания 1 шиллинг 1695 "Первый тип" на аукционе Stack's - December 18, 2008
Продавец Stack's
Дата 18 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1695 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III Монеты Великобритании 1695 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть