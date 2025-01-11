Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1697 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1697
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1697 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 650 GBP. Торги состоялись 8 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF40 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
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