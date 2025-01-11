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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1697 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1697 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 пенни 1697 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1697
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1697 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 650 GBP. Торги состоялись 8 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Davissons Ltd. - January 6, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 января 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Davissons Ltd. - February 5, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Heritage - May 23, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Heritage - May 23, 2019
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность F15 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF40 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 5, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе CNG - January 13, 2016
Продавец CNG
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1/2 пенни 1697 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1697 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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