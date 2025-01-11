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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1701 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1701 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 пенни 1701 года - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1701 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1988 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 1000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2024.

Сохранность
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Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1086 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе St James’s - June 25, 2021
Продавец St James’s
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1701 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1701 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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