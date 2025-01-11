Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1701 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1701 года. Это медная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1988 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 1000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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