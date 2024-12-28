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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1701 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1701 Второй тип
Средняя цена 62000 $
Продажи
1 222
Аверс
Реверс
2 гинеи 1701
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 гинея 1701 Второй тип
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 138
Аверс
Реверс
1 гинея 1701 Второй тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1701 Третий тип
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1701
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 26

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1701 Новые большие щиты
Средняя цена 510 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1701 Новые большие щиты Слон и замок
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1701 Новые большие щиты Перья в углах
Средняя цена 2100 $
Продажи
1 33
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1701 Пятый тип
Средняя цена 590 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1701 Пятый тип Перья в углах
Средняя цена 570 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
6 пенсов 1701 Третий тип
Средняя цена 400 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1701
Средняя цена 230 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1701
Средняя цена 140 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 пенса 1701
Средняя цена 95 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Пенни 1701
Средняя цена 130 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1701
Средняя цена 380 $
Продажи
0 14
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