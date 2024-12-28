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Великобритания
1701
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
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Вильгельм III
1694-1702
Анна
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Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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Великобритания
1701
Монеты Великобритании 1701 года
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Золотые монеты
5 гиней 1701 Второй тип
Средняя цена
62000 $
Продажи
1
222
2 гинеи 1701
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
40
1 гинея 1701 Второй тип
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
138
1 гинея 1701 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 гинея 1701 Третий тип
Средняя цена
18000 $
Продажи
0
8
1/2 гинеи 1701
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
26
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1701 Новые большие щиты
Средняя цена
510 $
Продажи
0
59
1/2 кроны (Полукрона) 1701 Новые большие щиты
Слон и замок
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
12
1/2 кроны (Полукрона) 1701 Новые большие щиты
Перья в углах
Средняя цена
2100 $
Продажи
1
33
1 шиллинг 1701 Пятый тип
Средняя цена
590 $
Продажи
0
7
1 шиллинг 1701 Пятый тип
Перья в углах
Средняя цена
570 $
Продажи
0
14
6 пенсов 1701 Третий тип
Средняя цена
400 $
Продажи
0
16
4 пенса (1 Грот) 1701
Средняя цена
230 $
Продажи
0
2
3 пенса 1701
Средняя цена
140 $
Продажи
0
8
2 пенса 1701
Средняя цена
95 $
Продажи
0
7
Пенни 1701
Средняя цена
130 $
Продажи
0
7
Медные монеты
1/2 пенни 1701
Средняя цена
380 $
Продажи
0
14
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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