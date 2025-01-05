Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1701 года "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1701
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1701 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2282 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 700 USD. Торги состоялись 7 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 396 USD
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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