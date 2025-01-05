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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1701 года "Третий тип" (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 пенсов 1701 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 6 пенсов 1701 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1701
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1701 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2282 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 700 USD. Торги состоялись 7 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 396 USD
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Spink - October 6, 2011
Продавец Spink
Дата 6 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 июня 2008
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1701 "Третий тип" на аукционе Spink - October 6, 2004
Продавец Spink
Дата 6 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1701 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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